www.jazziz.com

S

habaka Hutchings, Miles Mosley, Antonio Sanchez, Mary Halvorson, Makaya Mccraven, WildFlower, Cameron Graves, Keyon Harrold, Brandee Younger, Onyx Collective, Sullivan Fortner, The JuJu Exchange w hołdzie pomnikowemu "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" The Beatles.Jak widać po wykonawcach jest głównie nujazzowo, różnorodnie i klimatycznie, zwłaszcza w utworach "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" w interpretacji Antonio Sancheza, "Getting Better" wg WildFlower, "Within You Without You" spreparowanym elektronicznie przez Onyx Collective.Czasem nawet nieźle buja, jak świetna interpretacja "Lovely Rita" w wykonaniu Milesa Mosley'a. Shabaka and the Ancestors grają konsekwentnie swoje w "Good Morning Good Morning", bo inaczej nie byliby sobą. Zresztą niemal wszyscy wykonawcy tylko lekko zahaczają o oryginalne melodie, zakotwiczone na zawsze w naszych głowach. Interpretacje są bardzo luźne i spontaniczne, a tym samym świeże. Na pewno nie ma klękania przed pomnikiem.Najbardziej z oryginałem kojarzą się "With A Little Help From My Friends" wg Mary Halvorson oraz "A Day In The Life" wg The JuJu Exchange. Ale szczerze powiem, że to dwie najmniej udane kompozycje na płycie, liczyłem na więcej, może ze względu na historię i mnogość interpretacji tych wielkich utworów.Od czasów świetnej interpretacji "Tomorrow Never Knows" w wykonaniu Herbie Hancock & Dave Matthews Band na płycie "Imagine Project" oraz "A Day In The Life" zagranego brawurowo przez Jeffa Becka jest to kolejna, na szczęście znacznie obszerniejsza, magiczna jazzowa podróż do świata muzyki The Beatles.Album jest dostępny w popularnych streamingach.POLECAM SZCZERZE WSZYSTKIM MIKOŁAJOM!